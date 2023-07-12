Милинкович-Савич попрощался с «Лацио»

Новичок саудовского «Аль-Хиляля», сербский полузащитник Сергей Милинкович-Савич попрощался со своим бывшим клубом в соцсетях. Напомним, что за «Лацио» серб выступал на протяжении восьми лет – с 2015 года.

«Сегодня у меня особенный день. И трудно подобрать правильные слова. Восемь лет прошло с момента моего приезда в Рим. Никогда не забуду всё то, что мы пережили вместе. Всё это останется в моём сердце. Наша команда стала настоящей семьёй, здесь я многому научился. Спасибо тренерам и всем сотрудникам, которые работали с нами. Отдельная благодарность болельщикам. Вперёд, «Лацио»! Ты – навсегда мой второй дом», - пишет футболист.

Милинкович-Савич стал футболистом «Аль-Хиляля» в среду вечером, игрок, по слухам, подписал трудовое соглашение с зарплатой в размере свыше 20 млн евро за сезон.