Нападающий Херард Делофеу продлил контракт с «Удинезе». Об этом информирует пресс-служба итальянского клуба. Новый контракт связывает Делофеу с фриульцами до конца сезона 2025/2026.

Всего за «Удинезе» Делофеу провёл 68 официальных матчей. В них испанец записал на свой счёт 18 голов и 14 результативных передач на партнёров.

Прошлый чемпионат Италии «Удинезе» завершил на 12-й позиции. Новый сезон в Серии А стартует во второй половине августа.

Отметим, что по ходу карьеры Херард Делофеу поиграл за целый ряд клубов, в том числе за «Барселону» и «Милан».