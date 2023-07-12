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Чемпионат Италии. Серия А

​«Удинезе» объявил о продлении контракта с Делофеу официально

12 Июля 2023 • 20:51 Комментировать

Нападающий Херард Делофеу продлил контракт с «Удинезе». Об этом информирует пресс-служба итальянского клуба. Новый контракт связывает Делофеу с фриульцами до конца сезона 2025/2026.

Всего за «Удинезе» Делофеу провёл 68 официальных матчей. В них испанец записал на свой счёт 18 голов и 14 результативных передач на партнёров.

Прошлый чемпионат Италии «Удинезе» завершил на 12-й позиции. Новый сезон в Серии А стартует во второй половине августа.

Отметим, что по ходу карьеры Херард Делофеу поиграл за целый ряд клубов, в том числе за «Барселону» и «Милан».

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Херард Делофеу
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