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Чемпионат Италии. Серия А

Симоне Индзаги оценил возможность возвращения Лукаку в «Интер»

12 Июля 2023 • 19:39 Комментировать
Интер Милан
...
Монца
20.08 19:00

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги оценил возможный выкуп нападающего Ромелу Лукаку из «Челси».

«Лукаку сейчас является игроком «Челси». Мы все знаем, насколько важным он был для нас. Я сделал всё возможное, чтобы вернуть его прошлым летом, поэтому мы хотели бы подписать Ромелу и этим летом. Мы сделаем всё возможное, чтобы это произошло», – заявил специалист, чьи слова приводит журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Ромелу Лукаку провёл прошлый сезон в составе «нерадзурри» на правах аренды. В 37 матчах во всех турнирах бельгиец забил 14 голов. Ранее, в период с 2019 по 2021 год, нападающий забил 64 мяча в 95 встречах, что помогло «Интеру» выиграть долгожданное «скудетто». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего форварда в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги Ромелу Лукаку
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