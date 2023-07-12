«Интер» рассматривает двух вратарей на замену Онана и Хандановичу

После ухода обоих основных голкиперов руководство «Интера» рассматривает усиление вратарской линии.

По информации авторитетного журналиста Фабрицио Романо, боссы «нерадзуарри» работает над возможными сделками по вратарям Анатолию Трубину и Яну Соммеру, которые представляют «Шахтёр» и «Баварию» соответственно. Сообщается, что в Милане кандидатов считают заменой для Андре Онана.

Напомним, что Самир Ханданович покинул «Интер» после 11 лет в футболке итальянского гранда в качестве свободного агента. Андре Онана близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».