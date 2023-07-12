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Чемпионат Италии. Серия А

Ханданович покинул «Интер» официально

12 Июля 2023 • 18:30 Комментировать (1)
Интер Милан
...
Монца
20.08 19:00

Словенский вратарь Самир Ханданович покинул миланский «Интер» после 11 лет в составе «нерадзурри».

Официальное подтверждение ухода появилась на сайте и в социальных сетях финалиста Лиги чемпионов. В прощальном письме клуб поблагодарил словенца от лица руководства «Интера», всего коллектива и болельщиков. По информации Фабрицио Романо, голкипер отказался продлевать контракт и выходит на рынок свободных агентов.

38-летний Ханданович провёл в миланском клубе 455 матчей, выиграв золото итальянской Серии А в 2021 году, дважды брав Кубок Италии (2021/22, 2022/23) и дважды — Суперкубок Италии (2021/22, 2022/23).

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Самир Ханданович
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ИНТЕР МИЛАН МОНЦА
Комментарии (1)
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ЮвиК
12 Июля 2023 в 18:35
Достойный кипер.
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