Словенский вратарь Самир Ханданович покинул миланский «Интер» после 11 лет в составе «нерадзурри».

Официальное подтверждение ухода появилась на сайте и в социальных сетях финалиста Лиги чемпионов. В прощальном письме клуб поблагодарил словенца от лица руководства «Интера», всего коллектива и болельщиков. По информации Фабрицио Романо, голкипер отказался продлевать контракт и выходит на рынок свободных агентов.

38-летний Ханданович провёл в миланском клубе 455 матчей, выиграв золото итальянской Серии А в 2021 году, дважды брав Кубок Италии (2021/22, 2022/23) и дважды — Суперкубок Италии (2021/22, 2022/23).