​«Аталанту» пока не устраивают предложения «Вероны» и «Торино» по Миранчуку

Будущее полузащитника Алексея Миранчука, права на которого принадлежат «Аталанте», остаётся неопределённым. «Аталанта» хочет выручить за трансфер 27-летнего россиянина от 8 до 9 миллионов евро. При этом «Верона» и «Торино», которые проявляют интерес к Миранчуку, предлагают 5-6 миллионов евро. Есть вероятность, что бергамаски пойдут на компромисс, ведь клубу нужны деньги, пишет Metaratings.

Напомним, что в сезоне 2022/2023 Алексей Миранчук играл за «Торино» на правах аренды. В 31 матче за эту команду полузащитник записал на свой счёт четыре гола и шесть результативных передач.