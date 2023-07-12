Лофтус-Чик: «Хотел стать частичкой славной истории «Милана»

«Милан» усилился английским игроком Рубен Лофтус-Чиком, который достался клубу за двадцать миллионов евро, уплаченных «Челси». По словам футболиста, он намерен стать лидером «Милана», по крайней мере, в полузащите.

- Я очень счастлив оказаться тут. Перед переходом много говорил с Фикайо Томори, спрашивал его про «Милан», и он сказал мне, что Милан очень красив как город, что команда невероятна, и что болельщики поддерживают ее на все сто процентов. И я действительно хотел стать частичкой славной истории «Милана», - цитирует игрока pianetamilan.it.

Итальянский чемпионат Серии А начнется двадцатого августа.