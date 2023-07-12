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Чемпионат Италии. Серия А

​Пулишич уже обратился к фанатам «Милана»

12 Июля 2023 • 14:35 Комментировать

Полузащитник Кристиан Пулишич вот-вот сменит «Челси» на «Милан». 24-летний американец уже прибыл в Италию, где в скором времени он пройдёт обследование и подпишет контракт.

«Привет, болельщики «Милана». Это Кристиан Пулишич. Я только что прибыл в Милан. Я так рад быть здесь и не могу дождаться начала», - сказал Пулишич на видео в социальных сетях. 

Кристиан Пулишич выступал за «Челси» на протяжении четырёх сезонов. За это время американский полузащитник провёл 145 официальных матчей, в которых забил 26 голов и отдал 21 результативный пас на партнёров.

Следующий чемпионат Италии стартует в августе.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Кристиан Пулишич трансферы футбола - лето 2023
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