​Пулишич уже обратился к фанатам «Милана»

Полузащитник Кристиан Пулишич вот-вот сменит «Челси» на «Милан». 24-летний американец уже прибыл в Италию, где в скором времени он пройдёт обследование и подпишет контракт.

«Привет, болельщики «Милана». Это Кристиан Пулишич. Я только что прибыл в Милан. Я так рад быть здесь и не могу дождаться начала», - сказал Пулишич на видео в социальных сетях.

Кристиан Пулишич выступал за «Челси» на протяжении четырёх сезонов. За это время американский полузащитник провёл 145 официальных матчей, в которых забил 26 голов и отдал 21 результативный пас на партнёров.

Следующий чемпионат Италии стартует в августе.