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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» ответил на предложение «ПСЖ» по Осимхену

12 Июля 2023 • 13:30 Комментировать

Руководство «Наполи» не устроило предложение «ПСЖ» по трансферу нападающего Виктора Осимхена. Ранее стало известно, что французская сторона была готова приобрести нигерийского голеадора за 110 миллионов евро.

Как информирует getfootballnewsitaly, руководство чемпиона Италии хочет выручить гораздо больше деньги за свою главную звезду.

В минувшем сезоне Осимхен стал лучшим бомбардиром Серии А с 26 забитыми мячами.

За неаполитанский коллектив Виктор выступает с сентября 2020 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня 2025 года. Эксперты Transfermarkt оценили его стоимость в 120 миллионов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Наполи Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2023
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