«ПСЖ» сделал предложение по Осимхену - раскрыта сумма

Боссы французского «ПСЖ» сделали первое предложение «Наполи» по трансферу нападающего Виктора Осимхена, ставшего лучшим бомбардиром в прошлом сезоне Серии А.

Согласно информации Il Mattino, парижский гранд готов заплатить за нигерийского голеадора 110 миллионов евро. Самому Осимхену чемпион Лиги предлагает заработную плату в размере 12 миллионов в год.

Ранее президент неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентис заявил, что ждет предложения по нападающему в размере 200 миллионов евро.

Контракт Виктора с «Наполи» рассчитан до лета 2025 года. Он выступает за команду с 2020 года.