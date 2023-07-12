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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» сделал предложение по Осимхену - раскрыта сумма

12 Июля 2023 • 13:14 Комментировать

Боссы французского «ПСЖ» сделали первое предложение «Наполи» по трансферу нападающего Виктора Осимхена, ставшего лучшим бомбардиром в прошлом сезоне Серии А.

Согласно информации Il Mattino, парижский гранд готов заплатить за нигерийского голеадора 110 миллионов евро. Самому Осимхену чемпион Лиги предлагает заработную плату в размере 12 миллионов в год.

Ранее президент неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентис заявил, что ждет предложения по нападающему в размере 200 миллионов евро.

Контракт Виктора с «Наполи» рассчитан до лета 2025 года. Он выступает за команду с 2020 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Наполи Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2023
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