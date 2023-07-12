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«Аль-Хиляль» назначил медосмотр Милинковичу-Савичу

12 Июля 2023 • 12:14 Комментировать

Переход полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича в новую команду близится к концу. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии назначил сербу медосмотр. Первая часть процедуры состоится в ближайшие 24 часа.

Напомним, ранее «Аль-Хиляль» согласовал с «Лацио» условия сделки по переходу Милинковичу-Савичу. Римская команда получит за своего футболиста 40 миллионов евро. После медосмотра клубы подпишут все документы и оформят трансфер официально.

Милинкович-Савич ранее был интересен туринскому «Ювентусу», но в итоге согласился на выгодные финансовые условия в «Аль-Хиляле».

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Аль-Хиляль Сергей Милинкович-Савич трансферы футбола - лето 2023
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