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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» покупает немецкого защитника

12 Июля 2023 • 09:55 Комментировать

Защитник «Орхуса» (Дания) Янн Биссек продолжит карьеру в итальянском чемпионате, об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно данным журналиста, новым местом работы немецкого футболиста станет миланский «Интер». Сумма трансфера составит семь миллионов евро. Трудовое соглашение между Биссеком и «нерадзурри» будет рассчитано до середины 2028 года. Сегодня, 12 июля, игрок пройдет медицинское обследование, после которого заключит контракт.

Янн выступал за «Орхус» в сезоне-2021/2022 в аренде из «Кёльна», а затем заключил с датчанами полноценное соглашение. Биссек принял участие в 68 играх за «Орхус», забил шесть голов и сделал три ассиста.

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