Думбия не считает переход в «Рому» ошибкой

Бывший нападающий московского ЦСКА Сейду Думбия высказался относительно своего трансфера в «Рому». По мнению африканца, он сделал правильный выбор, покинув российский чемпионат.

«Переход в «Рому» - ошибка? Нет. На тот момент в российском чемпионате я себя исчерпал. Достиг максимума и хотел попробовать где-то еще. Для меня это был некий челлендж», - передает слова форварда издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что римский клуб владел правами на африканского футболиста с 2015 по 2018 год. За это отрезок времени Сейду принял участие лишь в 14 поединках за «волков», отметившись двумя забитыми мячами.