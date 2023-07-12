«Ювентус» повесил минимальный ценник на Кьезу

В туринском «Ювентусе» определились с суммой отступных за трансфер атакующего полузащитника Федерико Кьезы, об этом рапортуют журналисты La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, руководство итальянского гранда готово продать футболиста, если за него предложат не менее 50 миллионов евро. Среди претендентов на Федерико назывались английские клубы – «Ньюкасл», «Ливерпуль» и «Астон Вилла».

Кьеза связан контрактными обязательствами со «старой синьорой» до лета 2025 года. В минувшем сезоне он принял участие в 33 поединках, забил четыре мяча и сделал шесть результативных передач.