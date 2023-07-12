«Интер» и «Ювентус» не станут бороться за Отавио

Хавбек «Порту» Отавио не является приоритетной целью туринского «Ювентуса» и миланского «Интера» на текущее трансферное окно. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Оба итальянских гранда не собираются вступать в борьбу за португальского футболиста, сумма выкупа которого составляет 40 миллионов евро.

Стоит отметить, что Отавио выступает за «Порту» на протяжении семи лет. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 44 поединках за «драконов», отметившись семью забитыми мячами и девятью голевыми передачами. Его контракт рассчитан до середины 2025 года.