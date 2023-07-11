«Интер» намерен опередить «Ювентус» и «Милан» в споре за шведского игрока

«Интер» рассчитывает приобрести правого защитника «Специи» Эмиля Хольма.

23-летний футболист вылетевшей в Серию Б «Специи» привлёк внимание множества клубов элитного итальянского дивизиона, в числе которых фигурируют и гранды. По информации SportItalia, наиболее серьёзно настроен «Интер», планирующий взять верх над «Ювентусом» и «Миланом» в борьбе за шведа. «Нерадзурри» готовы арендовать латераля на один сезон с возможностью или обязательством выкупа за 12-15 млн евро. Вероятно, «Специи» также будет предложен кто-то из молодёжного состава «Интера».

Эмиль Хольм принял участие в 20 поединках в прошедшем розыгрыше Серии А, отметившись одним голом и двумя ассистами.