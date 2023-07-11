Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» намерен опередить «Ювентус» и «Милан» в споре за шведского игрока

11 Июля 2023 • 22:04 Комментировать
Интер Милан
...
Монца
20.08 19:00

«Интер» рассчитывает приобрести правого защитника «Специи» Эмиля Хольма.

23-летний футболист вылетевшей в Серию Б «Специи» привлёк внимание множества клубов элитного итальянского дивизиона, в числе которых фигурируют и гранды. По информации SportItalia, наиболее серьёзно настроен «Интер», планирующий взять верх над «Ювентусом» и «Миланом» в борьбе за шведа. «Нерадзурри» готовы арендовать латераля на один сезон с возможностью или обязательством выкупа за 12-15 млн евро. Вероятно, «Специи» также будет предложен кто-то из молодёжного состава «Интера».

Эмиль Хольм принял участие в 20 поединках в прошедшем розыгрыше Серии А, отметившись одним голом и двумя ассистами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Ювентус Специя трансферы футбола - лето 2023 эмиль хольм
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН МОНЦА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Июля
22:04 · Италия. Серия А
«Интер» намерен опередить «Ювентус» и «Милан» в споре за шведского игрока
21:41 · Италия. Серия А
Влахович – одна из приоритетных целей «ПСЖ»
19:51 · Италия. Серия А
Источник: Милинкович-Савич перешел в «Аль-Хиляль» слухи
19:26 · Италия. Серия А
Ветеран сборной Чили Медель продолжит карьеру в Южной Америке 1 официально
19:21 · Россия. Премьер-лига
Журналист из Италии рассказал, есть ли у клубов Серии А интерес к Сперцяну
18:31 · Англия. Премьер-лига
​Энцо Фернандес позвал Дибалу в «Челси»
18:26 · Нидерланды. Эредивизие
Тиджани Рейндерс близок к переходу в «Милан» слухи
16:37 · Италия. Серия А
​Зелиньски может перейти в саудовский клуб
16:17 · Италия. Серия А
Альба может не воссоединиться с Месси
16:05 · Италия. Серия А
Президент «Наполи» назвал клуб, в который может перейти Осимхен
15:44 · Италия. Серия А
Кураньи: «Кокорин хочет ещё поиграть в Европе»
15:19 · Италия. Серия А
​Лотито: «В 2018 году я отклонил предложение «Милана» по Милинковичу-Савичу в 140 млн евро»
14:51 · Италия. Серия А
Агент: «Кокорин поедет на сбор с «Фиорентиной»
14:26 · Италия. Серия А
Клуб из Саудовской Аравии предлагает Погба 150 миллионов евро слухи
14:19 · Италия. Серия Б
В «Венеции» высказались о ситуации с будущим Черышева
Все новости
Рекомендуем