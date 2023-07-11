Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич переходит в саудовский «Аль-Хиляль».

Как сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, сербский полузащитник присоединится к саудовской команде после успешного прохождения медицинского обследования. Как сообщается, между «Аль-Хилалем» и «Лацио» достигнуто соглашение о сумме сделки в размере 40 миллионов евро.

Милинкович-Савич подпишет контракт на 3 года. В «Лацио» он провел 8 сезонов. В 341 матче за клуб во всех турнирах серб забил 69 голов и отдал 59 результативных передач на своих партнеров по команде.