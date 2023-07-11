Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Источник: Милинкович-Савич перешел в «Аль-Хиляль» слухи

11 Июля 2023 • 19:51 Комментировать

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич переходит в саудовский «Аль-Хиляль».

Как сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, сербский полузащитник присоединится к саудовской команде после успешного прохождения медицинского обследования. Как сообщается, между «Аль-Хилалем» и «Лацио» достигнуто соглашение о сумме сделки в размере 40 миллионов евро.

Милинкович-Савич подпишет контракт на 3 года. В «Лацио» он провел 8 сезонов. В 341 матче за клуб во всех турнирах серб забил 69 голов и отдал 59 результативных передач на своих партнеров по команде.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Аль-Хиляль Сергей Милинкович-Савич трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Июля
19:51 · Италия. Серия А
Источник: Милинкович-Савич перешел в «Аль-Хиляль» слухи
19:26 · Италия. Серия А
Ветеран сборной Чили Медель продолжит карьеру в Южной Америке 1 официально
19:21 · Россия. Премьер-лига
Журналист из Италии рассказал, есть ли у клубов Серии А интерес к Сперцяну
18:31 · Англия. Премьер-лига
​Энцо Фернандес позвал Дибалу в «Челси»
18:26 · Нидерланды. Эредивизие
Тиджани Рейндерс близок к переходу в «Милан» слухи
16:37 · Италия. Серия А
​Зелиньски может перейти в саудовский клуб
16:17 · Италия. Серия А
Альба может не воссоединиться с Месси
16:05 · Италия. Серия А
Президент «Наполи» назвал клуб, в который может перейти Осимхен
15:44 · Италия. Серия А
Кураньи: «Кокорин хочет ещё поиграть в Европе»
15:19 · Италия. Серия А
​Лотито: «В 2018 году я отклонил предложение «Милана» по Милинковичу-Савичу в 140 млн евро»
14:51 · Италия. Серия А
Агент: «Кокорин поедет на сбор с «Фиорентиной»
14:26 · Италия. Серия А
Клуб из Саудовской Аравии предлагает Погба 150 миллионов евро слухи
14:19 · Италия. Серия Б
В «Венеции» высказались о ситуации с будущим Черышева
14:11 · Англия. Премьер-лига
«Челси» перенёс дату возвращения Лукаку
13:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с Амрабатом
Все новости
Рекомендуем