Ветеран сборной Чили Гари Медель покинул «Болонью», в которой провёл четыре последних года карьеры. Теперь футболист продолжит свою карьеру в чемпионате Бразилии в составе клуба «Васко да Гама», сообщает клубная пресс-служба.

Напомним, что Меделю 35 лет, в «Болонье» чилиец выступал на протяжении четырёх последних лет карьеры. Ранее он являлся игроком таких клубов как «Бешикташ», миланский «Интер», «Кардифф Сити», «Севилья» и «Бока Хуниорс». Начал свой футбольный путь хавбек с родного клуба «Универсидад Католика». С 2007 года регулярно вызывается в национальную сборную Чили.

«Васко да Гаму» чилиец пополнил в статусе свободного агента, его новый контракт действует до конца 2024 календарного года.