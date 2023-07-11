Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Ветеран сборной Чили Медель продолжит карьеру в Южной Америке официально

11 Июля 2023 • 19:26 Комментировать (1)

Ветеран сборной Чили Гари Медель покинул «Болонью», в которой провёл четыре последних года карьеры. Теперь футболист продолжит свою карьеру в чемпионате Бразилии в составе клуба «Васко да Гама», сообщает клубная пресс-служба.

Напомним, что Меделю 35 лет, в «Болонье» чилиец выступал на протяжении четырёх последних лет карьеры. Ранее он являлся игроком таких клубов как «Бешикташ», миланский «Интер», «Кардифф Сити», «Севилья» и «Бока Хуниорс». Начал свой футбольный путь хавбек с родного клуба «Универсидад Католика». С 2007 года регулярно вызывается в национальную сборную Чили.

«Васко да Гаму» чилиец пополнил в статусе свободного агента, его новый контракт действует до конца 2024 календарного года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Болонья Сборная Чили Васко Да Гама Гари Медель трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
InterSan
11 Июля 2023 в 19:42
Во старожил......я его по Интеру хорошо помню. Неплохой игрок. Но, это было 100500 лет назад.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Июля
19:51 · Италия. Серия А
Источник: Милинкович-Савич перешел в «Аль-Хиляль» слухи
19:26 · Италия. Серия А
Ветеран сборной Чили Медель продолжит карьеру в Южной Америке 1 официально
19:21 · Россия. Премьер-лига
Журналист из Италии рассказал, есть ли у клубов Серии А интерес к Сперцяну
18:31 · Англия. Премьер-лига
​Энцо Фернандес позвал Дибалу в «Челси»
18:26 · Нидерланды. Эредивизие
Тиджани Рейндерс близок к переходу в «Милан» слухи
16:37 · Италия. Серия А
​Зелиньски может перейти в саудовский клуб
16:17 · Италия. Серия А
Альба может не воссоединиться с Месси
16:05 · Италия. Серия А
Президент «Наполи» назвал клуб, в который может перейти Осимхен
15:44 · Италия. Серия А
Кураньи: «Кокорин хочет ещё поиграть в Европе»
15:19 · Италия. Серия А
​Лотито: «В 2018 году я отклонил предложение «Милана» по Милинковичу-Савичу в 140 млн евро»
14:51 · Италия. Серия А
Агент: «Кокорин поедет на сбор с «Фиорентиной»
14:26 · Италия. Серия А
Клуб из Саудовской Аравии предлагает Погба 150 миллионов евро слухи
14:19 · Италия. Серия Б
В «Венеции» высказались о ситуации с будущим Черышева
14:11 · Англия. Премьер-лига
«Челси» перенёс дату возвращения Лукаку
13:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с Амрабатом
Все новости
Рекомендуем