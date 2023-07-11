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Чемпионат Италии. Серия А

​Зелиньски может перейти в саудовский клуб

11 Июля 2023 • 16:37 Комментировать

Полузащитник Пётр Зелиньски может сменить «Наполи» на саудовский клуб. Как сообщает CalcioMercato, переговоры по трансферу 29-летнего поляка ведёт «Аль-Ахли» из города Джидда. Зелиньски предлагается трёхлетний контракт с зарплатой в 12 миллионов евро за сезон. «Наполи» за трансфер может получить от 20 до 25 миллионов евро. Для чемпиона Серии А это может быть хорошая сделка, ведь действующий контракт игрока истекает через год.

Отметим, что «Аль-Ахли» недавно подписал известного нападающего Роберто Фирмино, который долгое время играл за английский «Ливерпуль».

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Аль-Ахли Джидда Пётр Зелиньски трансферы футбола - лето 2023
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