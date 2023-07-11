Альба может не воссоединиться с Месси

Бывший защитник «Барселоны» Жорди Альба может продолжить карьеру в европейском клубе.

Diario As утверждает, что в услугах 34-летнего футболиста заинтересован итальянский «Интер» и португальская «Бенфика». Помимо этого, к защитнику проявляют интерес два клуба из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Альба близок к переходу в «Интер Майами», за который теперь выступает аргентинский нападающий Лионель Месси. Однако по данным источника, между сторонами продолжаются переговоры и пока никаких договоренностей нет. Сам игрок еще не определился со своим будущим.

Напомним, Альба на правах свободного агента покинул «Барселону» после окончания минувшего сезона. Он выступал за «сине-гранатовых» с 2012 года.