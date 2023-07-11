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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Наполи» назвал клуб, в который может перейти Осимхен

11 Июля 2023 • 16:05 Комментировать

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис ответил на вопрос, какой клуб может позволить себе приобрести нападающего команды Виктора Осимхена.

«Сейчас есть только одна такая команда — это «ПСЖ». Если их президент готов выложить 200 миллионов евро за Осимхена, то мы посмотрим, что может случиться. Но я считаю, что игрок не покинет нас», — цитирует де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо.

В прошлом сезоне 24-летний нигериец принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых забил 31 гол и сделал 5 результативных передач.

Контракт Осимхена с «Наполи» рассчитан до 2025 года. Трансферная стоимость форварда оценивается в 120 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Аурелио Де Лаурентис Наполи Виктор Осимхен
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