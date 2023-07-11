Президент «Наполи» назвал клуб, в который может перейти Осимхен

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис ответил на вопрос, какой клуб может позволить себе приобрести нападающего команды Виктора Осимхена.

«Сейчас есть только одна такая команда — это «ПСЖ». Если их президент готов выложить 200 миллионов евро за Осимхена, то мы посмотрим, что может случиться. Но я считаю, что игрок не покинет нас», — цитирует де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо.

В прошлом сезоне 24-летний нигериец принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых забил 31 гол и сделал 5 результативных передач.

Контракт Осимхена с «Наполи» рассчитан до 2025 года. Трансферная стоимость форварда оценивается в 120 млн евро.