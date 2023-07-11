Кураньи: «Кокорин хочет ещё поиграть в Европе»

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи высказался о европейских перспективах Александра Кокорина.

«Я думаю, Кокорин хочет ещё поиграть в Европе, продолжить карьеру там. Так что посмотрим, как все сложится этим летом. У Саши есть все качества, которые позволят ему играть в любой команде», — заявил немец в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, в прошлом сезоне в «Арисе» нападающий напомнил о себе, что может помочь ему в трудоустройстве в одном из клубов топ-5 чемпионатов Европы.

Напомним, что Александр Кокорин является игроком «Фиорентины», проведя прошедший сезон в кипрском чемпионате. Форвард попал в заявку «фиалок» на тренировочный сбор.