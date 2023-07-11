Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Кураньи: «Кокорин хочет ещё поиграть в Европе»

11 Июля 2023 • 15:44 Комментировать
Дженоа
...
Фиорентина
20.08 19:00

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи высказался о европейских перспективах Александра Кокорина.

«Я думаю, Кокорин хочет ещё поиграть в Европе, продолжить карьеру там. Так что посмотрим, как все сложится этим летом. У Саши есть все качества, которые позволят ему играть в любой команде», — заявил немец в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, в прошлом сезоне в «Арисе» нападающий напомнил о себе, что может помочь ему в трудоустройстве в одном из клубов топ-5 чемпионатов Европы.

Напомним, что Александр Кокорин является игроком «Фиорентины», проведя прошедший сезон в кипрском чемпионате. Форвард попал в заявку «фиалок» на тренировочный сбор.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Кевин Кураньи Александр Кокорин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДЖЕНОА ФИОРЕНТИНА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Июля
16:17 · Италия. Серия А
Альба может не воссоединиться с Месси
16:05 · Италия. Серия А
Президент «Наполи» назвал клуб, в который может перейти Осимхен
15:44 · Италия. Серия А
Кураньи: «Кокорин хочет ещё поиграть в Европе»
15:19 · Италия. Серия А
​Лотито: «В 2018 году я отклонил предложение «Милана» по Милинковичу-Савичу в 140 млн евро»
14:51 · Италия. Серия А
Агент: «Кокорин поедет на сбор с «Фиорентиной»
14:26 · Италия. Серия А
Клуб из Саудовской Аравии предлагает Погба 150 миллионов евро слухи
14:19 · Италия. Серия Б
В «Венеции» высказались о ситуации с будущим Черышева
14:11 · Англия. Премьер-лига
«Челси» перенёс дату возвращения Лукаку
13:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с Амрабатом
13:14 · Англия. Премьер-лига
​Лукаку не явится в «Челси» вовремя
13:04 · Италия. Серия А
«Ювентус» показал новую гостевую форму фото
12:29 · Италия. Серия А
«Ювентус» повесил ценник на Погба
12:01 · Италия. Серия А
Клуб Роналду нацелился на игрока «Наполи»
10:39 · Россия. Премьер-лига
Юрганов считает, что Кокорин усилил бы «Сочи»
10:03 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «В Италии из средней команды с маленьким бюджетом Карпин сделал бы конфетку»
Все новости
Рекомендуем