​Лотито: «В 2018 году я отклонил предложение «Милана» по Милинковичу-Савичу в 140 млн евро»

Президент римского «Лацио» Клаудио Лотито дал новый комментарий по поводу будущего полузащитника Сергея Милинковича-Савича. Как известно, 28-летний серб близок к переходу в саудовский «Аль-Хиляль».

«Аль-Хиляль» предложил менее 50 миллионов евро за Милинковича-Савича. Мне важно, чтобы документы были подписаны – иначе он поедет на предсезонный сбор с командой. В 2018 году я отклонил предложение «Милана» по Милинковичу-Савичу в 140 миллионов евро. Но я не жалею об этом», - сказал Лотито Messaggero.

Отметим, что Сергей Милинкович-Савич провёл в «Лацио» восемь сезонов.