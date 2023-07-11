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Чемпионат Италии. Серия А

Агент: «Кокорин поедет на сбор с «Фиорентиной»

11 Июля 2023 • 14:51 Комментировать
Дженоа
...
Фиорентина
20.08 19:00

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, сообщил о том, что российский футболист отправится на летние сборы в составе итальянского клуба.

«Кокорин поедет на сбор с «Фиорентиной». А дальше сам бог только знает по его будущему, а сейчас он едет на сбор», — приводит слова агента Metaratings.

Напомним, минувший сезон 32-летний Кокорин провёл в кипрском «Арисе» на правах аренды. Ранее сообщалось, что «Фиорентина» планирует продать российского футболиста нынешним летом.

В минувшем сезоне нападающий провёл за «Арис» 30 матчей, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Отметим, что Кокорин был признан лучшим игроком прошедшего розыгрыша чемпионата Кипра.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Тимофей Бердышев
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