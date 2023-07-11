Агент: «Кокорин поедет на сбор с «Фиорентиной»

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, сообщил о том, что российский футболист отправится на летние сборы в составе итальянского клуба.

«Кокорин поедет на сбор с «Фиорентиной». А дальше сам бог только знает по его будущему, а сейчас он едет на сбор», — приводит слова агента Metaratings.

Напомним, минувший сезон 32-летний Кокорин провёл в кипрском «Арисе» на правах аренды. Ранее сообщалось, что «Фиорентина» планирует продать российского футболиста нынешним летом.

В минувшем сезоне нападающий провёл за «Арис» 30 матчей, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Отметим, что Кокорин был признан лучшим игроком прошедшего розыгрыша чемпионата Кипра.