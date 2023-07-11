Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Клуб из Саудовской Аравии предлагает Погба 150 миллионов евро слухи

11 Июля 2023 • 14:26 Комментировать

Французский полузащитник «Ювентуса» Поль Погба продолжает оставаться желанной целью клубов Саудовской Аравии.

По информации журналиста Джованни Альбанезе, неназванный клуб местной Про-лиги хочет заполучить чемпиона мира, предлагая нынешнему коллективу хавбека контракт на три года с общей зарплатой в размере 150 миллионов евро. Сообщается, что руководство «старой синьоры» не будет воспрепятствовать сделке.

Ранее сообщалось об интересе «Аль-Иттихада», предлагавшего Погба оклад в 100 миллионов евро. Сам игрок отказался покидать итальянский чемпионат из-за желания выступить на Евро-2024. Поль Погба выступает за «Ювентус» с лета 2022 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Поль Погба трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Июля
14:51 · Италия. Серия А
Агент: «Кокорин поедет на сбор с «Фиорентиной»
14:26 · Италия. Серия А
Клуб из Саудовской Аравии предлагает Погба 150 миллионов евро слухи
14:19 · Италия. Серия Б
В «Венеции» высказались о ситуации с будущим Черышева
14:11 · Англия. Премьер-лига
«Челси» перенёс дату возвращения Лукаку
13:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с Амрабатом
13:14 · Англия. Премьер-лига
​Лукаку не явится в «Челси» вовремя
13:04 · Италия. Серия А
«Ювентус» показал новую гостевую форму фото
12:29 · Италия. Серия А
«Ювентус» повесил ценник на Погба
12:01 · Италия. Серия А
Клуб Роналду нацелился на игрока «Наполи»
10:39 · Россия. Премьер-лига
Юрганов считает, что Кокорин усилил бы «Сочи»
10:03 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «В Италии из средней команды с маленьким бюджетом Карпин сделал бы конфетку»
09:47 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» и «Челси» готовят громкую сделку 1
08:54 · Англия. Премьер-лига
«Милан» хочет купить нападающего «Арсенала» 1
07:44 · Италия. Серия А
Президент «Лацио»: «Милинкович-Савич завершает свою карьеру»
05:47 · Италия. Серия А
​Вьери - о новом руководстве «Милана»: «Нужно подождать»
Все новости
Рекомендуем