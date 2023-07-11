Французский полузащитник «Ювентуса» Поль Погба продолжает оставаться желанной целью клубов Саудовской Аравии.

По информации журналиста Джованни Альбанезе, неназванный клуб местной Про-лиги хочет заполучить чемпиона мира, предлагая нынешнему коллективу хавбека контракт на три года с общей зарплатой в размере 150 миллионов евро. Сообщается, что руководство «старой синьоры» не будет воспрепятствовать сделке.

Ранее сообщалось об интересе «Аль-Иттихада», предлагавшего Погба оклад в 100 миллионов евро. Сам игрок отказался покидать итальянский чемпионат из-за желания выступить на Евро-2024. Поль Погба выступает за «Ювентус» с лета 2022 года.