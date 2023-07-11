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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» показал новую гостевую форму фото

11 Июля 2023 • 13:04 Комментировать

Туринский «Ювентус» провел презентацию нового гостевого комплекта формы на следующий сезон. Об этом сообщается на официальном сайте «старой синьоры».

Техническим партнером итальянского гранда является немецкий производитель спортивной экипировки Adidas. Новый комплект выездной формы выполнен в розовых и белых цветах.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии подопечные Массимилиано Аллегри финишировали лишь на седьмом месте в турнирной таблице. Новый розыгрыш Серии А стартует во второй половине следующего месяца.

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