«Ювентус» повесил ценник на Погба

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в услугах звездного француза заинтересован саудовский «Аль-Иттихад».

«Старая синьора», в свою очередь, готова расстаться с игроком, если за него предложат десять миллионов евро. Футболист связан с итальянским грандом контрактом до середины 2026 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Погба может получать в Саудовской Аравии 100 миллионов евро в год.

Поль вернулся в «Ювентус» летом прошлого года. В минувшем сезоне чемпионата Италии полузащитник сыграл всего шесть матчей из-за травмы.