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Чемпионат Италии. Серия А

Клуб Роналду нацелился на игрока «Наполи»

11 Июля 2023 • 12:01 Комментировать

32-летний португальский защитник Мариу Руй может покинуть «Наполи» этим летом и переехать в чемпионат Саудовской Аравии. Как информирует инсайдер Альфредо Педулла, в услугах игрока заинтересован «Аль-Наср».

По сведениям журналиста, саудовский клуб предпримет попытку заполучить пиренейца в ближайшее время. Напомним, что за «Аль-Наср» выступает звездный португальский нападающий Криштиану Роналду.

Срок действующего трудового соглашения Руя с неаполитанским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в восемь миллионов евро.

В прошлом сезоне Серии А португалец сыграл 22 матча и сделал шесть голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Аль-Наср Мариу Руй трансферы футбола - лето 2023
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