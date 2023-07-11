Клуб Роналду нацелился на игрока «Наполи»

32-летний португальский защитник Мариу Руй может покинуть «Наполи» этим летом и переехать в чемпионат Саудовской Аравии. Как информирует инсайдер Альфредо Педулла, в услугах игрока заинтересован «Аль-Наср».

По сведениям журналиста, саудовский клуб предпримет попытку заполучить пиренейца в ближайшее время. Напомним, что за «Аль-Наср» выступает звездный португальский нападающий Криштиану Роналду.

Срок действующего трудового соглашения Руя с неаполитанским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в восемь миллионов евро.

В прошлом сезоне Серии А португалец сыграл 22 матча и сделал шесть голевых передач.