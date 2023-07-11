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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Лацио»: «Милинкович-Савич завершает свою карьеру»

11 Июля 2023 • 07:44 Комментировать

Президент римского «Лацио» Клаудио Лотито высказался касательно потенциального переезда звездного полузащитника команды Сергея Милинковича-Савича в саудовский клуб «Аль-Хиляль.

«Не знаю, что сейчас с мотивацией у Сергея. Если он решил уехать в Саудовскую Аравию, то это исключительно из-за денег. Я до последнего пытался его сохранить в «Лацио». Пока же Милинкович-Савич завершает свою карьеру. Это именно так», - передает слова руководителя Calciomercato.

Ранее сообщалось, что сербский полузащитник договорился с «Аль-Хилялем» о подписании трудового соглашения. Ему была предложена заработная плата в размере 20 миллионов евро за сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Клаудио Лотито Аль-Хиляль Сергей Милинкович-Савич трансферы футбола - лето 2023
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