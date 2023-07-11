​Вьери - о новом руководстве «Милана»: «Нужно подождать»

Кристиан Вьери, в прошлом выступавший за «Милан», осторожно оцениает ситуацию в клубе, который сразу после завершения предыдущего сезона расстался с Паоло Мальдини и Федерико Массара. Они были признаны виновными в неудачах с некоторыми трансферами, из-за которых «Милан» не смог усилить свой состав. Вьери считает, что новому руковдству в любом случае необходимо дать время.

- Мы должны подождать, должны дать им возможность поработать. Если вы спросите меня через год, мне будет что сказать, а сейчас я считаю, что нужно просто подождать, - цитирует слова Вьери pianetamilan.it.