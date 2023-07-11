Белотти рассказал о том, как прокатился в такси с фанатом «Лацио»

Не секрет, что весь Рим делится на два лагеря - ты либо с «Ромой», либо с «Лацио», третьего не дано. Андреа Белотти почувствовал это в первый же день подписания контракта с «Ромой», когда вызвал такси и решил отправиться отметить соглашение в компании друзей.

- Я сел в такси, водитель посмотрел в зеркало и узнал меня. «Садись вперед», скомандовал он, и я пересел. У нас завязался разговор о футболе, об игроках настоящего, прошлого, обо всем. Он все удивлялся, что к нему в машину сел известный игрок. Когда мы приехали, то сделали совместное фото, он приобнял меня и сказал - «я тебя, конечно, уважаю, но я из стана «Лацио», - цитирует слова Белотти derbyderbyderby.it.