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Чемпионат Италии. Серия А

Белотти рассказал о том, как прокатился в такси с фанатом «Лацио»

11 Июля 2023 • 05:13 Комментировать

Не секрет, что весь Рим делится на два лагеря - ты либо с «Ромой», либо с «Лацио», третьего не дано. Андреа Белотти почувствовал это в первый же день подписания контракта с «Ромой», когда вызвал такси и решил отправиться отметить соглашение в компании друзей.

- Я сел в такси, водитель посмотрел в зеркало и узнал меня. «Садись вперед», скомандовал он, и я пересел. У нас завязался разговор о футболе, об игроках настоящего, прошлого, обо всем. Он все удивлялся, что к нему в машину сел известный игрок. Когда мы приехали, то сделали совместное фото, он приобнял меня и сказал - «я тебя, конечно, уважаю, но я из стана «Лацио», - цитирует слова Белотти derbyderbyderby.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Андреа Белотти
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