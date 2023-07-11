В Италии официально запретили игровой номер «88»

Прошлым летом в Италии возникли дискуссии по поводу запрета номера «88», который, как известно, используется в нацистской среде и скрывает в себе зашифрованное приветствие «Хайль Гитлер». Сейчас, спустя год, запрет ступил в силу официально.

Впрочем, от этого пострадают в Италии только двое игроков - хорватский полузащитник Марио Пашалич из «Аталанты» и его соотечественник Тома Башич из «Лацио».

Напомним, что действующим чемпионом Италии является «Наполи», который выиграл свой первый титул в 21-м веке. Новый сезон итальянского чемпионата начнется двадцатого августа.