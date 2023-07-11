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Чемпионат Италии. Серия А

Де Лаурентис: «Поддержку Гарсию во всём»

11 Июля 2023 • 00:53 Комментировать

Президент итальянского «Наполи» Аурелио де Лаурентис заявил, что полностью поддерживает нового тренера клуба Руди Гарсию, который возглавил клуб после расставания с Лучано Спаллетти. Ранее Руди Гарсия работал в Саудовской Аравии, где пришелся не по нраву Криштиану Роналду и был уволен.

- Гарсия - это тренер, в котором мы очень верим. Он сможет развить успехи прошлого сезона, каждый раз, когда я беседую с ним, возникает чувство, что я сделал правильный выбор. Я поддерживаю его во всем, - цитирует слова Аурелио де Лаурентиса итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Аурелио Де Лаурентис Наполи Руди Гарсия
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