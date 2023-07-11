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Чемпионат Италии. Серия А

​Пиоли: «Я всегда ощущал себя в центре этого проекта»

11 Июля 2023 • 00:38 Комментировать

Наставник «Милана» Стефано Пиоли дал понять, что не сомневается в своем будущем в этом клубе, который принял осенью 2019 года. По словам Пиоли, несмотря на все перемены, произошедшие в «Милане», он ощущает себя важным для руководства клуба - в «центре проекта», как он выразился.

- Я всегда чувствовал себя в центре этого проекта, потому что всегда участвовал в выборе стратегических решений, строении команды, - цитирует слова Пиоли итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что итальянский чемпионат стартует двадцатого августа. В прошлом сезоне «Милан» занял четвертое место, в предыдущем же стал чемпионом. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
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