Погба отказал клубу из Саудовской Аравии – известна причина

Французский хавбек «Ювентуса» Поль Погба отказал саудовскому «Аль-Иттихаду», пишет L’Equipe. Всё дело в том, что полузащитник планирует сыграть в следующем году на чемпионате Европы, что пройдёт в Германии. Он попробует приложить все усилия, чтобы попасть в национальную сборную Франции.

Тем не менее, Погба не исключает, что покинет «Ювентус» уже после окончания грядущего Евро.

Напомним, ранее появились новости, что саудовский «Аль-Иттихад» предложил французской звезде трёхлетний контракт. По новому соглашению игрок получал бы 100 млн евро в год.

В «Ювентус» Погба вернулся прошлым летом, покинув «Манчестер Юнайтед».