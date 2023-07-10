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Чемпионат Италии. Серия А

Погба отказал клубу из Саудовской Аравии – известна причина

10 Июля 2023 • 21:25 Комментировать (1)

Французский хавбек «Ювентуса» Поль Погба отказал саудовскому «Аль-Иттихаду», пишет L’Equipe. Всё дело в том, что полузащитник планирует сыграть в следующем году на чемпионате Европы, что пройдёт в Германии. Он попробует приложить все усилия, чтобы попасть в национальную сборную Франции.

Тем не менее, Погба не исключает, что покинет «Ювентус» уже после окончания грядущего Евро.

Напомним, ранее появились новости, что саудовский «Аль-Иттихад» предложил французской звезде трёхлетний контракт. По новому соглашению игрок получал бы 100 млн евро в год.

В «Ювентус» Погба вернулся прошлым летом, покинув «Манчестер Юнайтед».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Поль Погба
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
10 Июля 2023 в 22:48
да ладно, езжай спокойно, тебя давно за футболиста никто не считает.
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