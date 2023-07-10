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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» подписала игрока «Торино»

10 Июля 2023 • 20:24 Комментировать
Сассуоло
...
Аталанта
20.08 19:00

«Аталанта» усилилась молодым полузащитником «Торино» Мишелем Адопо. О сделке сообщает пресс-служба команды из Бергамо, игрок перешёл в новый клуб в статусе свободного агента.

Новичку бергамасков 22 года, контракт с ним заключён на четыре сезона – до окончания сезона-2026/27.

В минувшем сезоне француз сыграл 11 официальных матчей за свой клуб во всех турнирах. Transfermarkt оценивает футболиста всего в 500 тыс. евро.

Ранее мы сообщали, что один из самых звёздных представителей «Аталанты» практически договорился с английским топ-клубом.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Мишель Адопо
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САССУОЛО АТАЛАНТА
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