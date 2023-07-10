«Аталанта» подписала игрока «Торино»

«Аталанта» усилилась молодым полузащитником «Торино» Мишелем Адопо. О сделке сообщает пресс-служба команды из Бергамо, игрок перешёл в новый клуб в статусе свободного агента.

Новичку бергамасков 22 года, контракт с ним заключён на четыре сезона – до окончания сезона-2026/27.

В минувшем сезоне француз сыграл 11 официальных матчей за свой клуб во всех турнирах. Transfermarkt оценивает футболиста всего в 500 тыс. евро.

Ранее мы сообщали, что один из самых звёздных представителей «Аталанты» практически договорился с английским топ-клубом.