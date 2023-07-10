​«Лацио» нашёл замену для Милинковича-Савича

В ближайшее время полузащитник Сергей Милинкович-Савич покинет «Лацио» после восьми лет выступлений. Ожидается, что 28-летний серб станет футболистом саудовского клуба «Аль-Хиляль».

Как сообщает TodoFichaes, «Лацио» уже нашёл замену для Милинковича-Савича. Перебраться в Рим может Артур Мело, правами на которого владеет «Ювентус». 26-летний бразилец не входит в планы Массимилиано Аллегри, поэтому «лациале» имеют хорошие шансы на осуществление сделки.

Артур Мело провёл сезон 2022/2023 в аренде в «Ливерпуле», но почти не играл. Портал transfermarkt оценивает полузащитника в 15 миллионов евро.