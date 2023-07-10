Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Бывший президент «Ювентуса» Аньелли отстранён от футбола — раскрыт срок бана

10 Июля 2023 • 18:43 Комментировать

Бывший президент «Ювентуса» Андреа Аньелли был отстранён от футбольной деятельности на полтора года. Об этом сообщает ANSA.

По информации источника, суд вынес такой вердикт функционеру за махинации с зарплатами футболистов во времена его работы в «Ювентусе». Стоит отметить, что ранее Аньелли уже был отстранен от футбола на два года.

Издание утверждает, что Аньелли ждет официальную бумагу с вердиктом, чтобы подать апелляцию на данное решение суда.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» планирует выйти из проекта Суперлиги из-за давления УЕФА, но даже это не гарантирует «старой синьоре» участие в еврокубках в предстоящем сезоне.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Андреа Аньелли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Июля
18:43 · Италия. Серия А
​«Лацио» нашёл замену для Милинковича-Савича
18:43 · Италия. Серия А
Бывший президент «Ювентуса» Аньелли отстранён от футбола — раскрыт срок бана
18:33 · Италия. Серия А
«Эмполи» арендовал хавбека «Милана» официально
18:21 · Италия. Серия А
​Президент «Лацио» - о Милинковиче-Савиче: «Ждём официальных документов от «Аль-Хиляля»
17:45 · Англия. Премьер-лига
​Онана переходит в «Манчестер Юнайтед»
17:39 · Италия. Серия А
​Президент «Лацио»: «Милинкович-Савич умолял меня отпустить его»
17:34 · Италия. Серия А
​Президент «Наполи» рассказал о планах клуба по Осимхену
16:36 · Италия. Серия А
​«Аль-Хиляль» договорился о трансфере Милинковича-Савича
16:29 · Италия. Серия А
Каррера предположил, почему Миранчук не смог закрепиться в «Аталанте»
15:12 · Англия. Премьер-лига
​Двое нападающих попали в шорт-лист «Челси»
14:57 · Италия. Серия А
Моуринью ответил на вопрос о будущем Дибалы
14:17 · Италия. Серия А
Каррера мог возглавить «Ювентус»
12:57 · Италия. Серия А
Милинкович-Савич согласился на переезд в Саудовскую Аравию слухи
12:30 · Италия. Серия А
Спортивный директор «Аталанты» высказался о возобновлении переговоров с «Торино» по Миранчуку
11:48 · Германия. Бундеслига
«Наполи» нашёл замену Джэ в чемпионате Германии
Все новости
Рекомендуем