Бывший президент «Ювентуса» Аньелли отстранён от футбола — раскрыт срок бана

Бывший президент «Ювентуса» Андреа Аньелли был отстранён от футбольной деятельности на полтора года. Об этом сообщает ANSA.

По информации источника, суд вынес такой вердикт функционеру за махинации с зарплатами футболистов во времена его работы в «Ювентусе». Стоит отметить, что ранее Аньелли уже был отстранен от футбола на два года.

Издание утверждает, что Аньелли ждет официальную бумагу с вердиктом, чтобы подать апелляцию на данное решение суда.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» планирует выйти из проекта Суперлиги из-за давления УЕФА, но даже это не гарантирует «старой синьоре» участие в еврокубках в предстоящем сезоне.