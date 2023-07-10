Полузащитник «Милана» Даниэль Мальдини отправился в аренду в «Эмполи». Об этом миланский клуб сообщил на своем официальном сайте. Отмечается, что в арендное соглашение была включена опция возможного выкупа, но если она будет активирована, то «россонери» получат право приоритетного обратного выкупа.

Прошлый сезон 21-летний итальянец провел в аренде в «Специи». В 18 матчах Серии А хавбек отметился двумя забитыми голами. Контракт Мальдини с «Миланом» действует до конца июня 2024 года. Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в три миллиона евро.