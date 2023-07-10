​Президент «Лацио» - о Милинковиче-Савиче: «Ждём официальных документов от «Аль-Хиляля»

Клаудио Лотито, занимающий пост президента «Лацио», дал комментарий по поводу ситуации с полузащитником Сергеем Милинковичем-Савичем. Серб близок к трансферу в саудовский «Аль-Хиляль».

«Ждём официальных документов от «Аль-Хиляля». Сделка завершается тогда, когда подписаны документы. Речь идёт о предложении ниже 50 миллионов евро», - слова Лотито приводит в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Tg24.

Ранее Лотито рассказывал о том, что Милинкович-Савич умолял отпустить его.

Сергею Милинковичу-Савичу 28 лет. За «Лацио» он выступал с августа 2015 года после трансфера из «Генка».