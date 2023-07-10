​Президент «Лацио»: «Милинкович-Савич умолял меня отпустить его»

Всё идёт к тому, что полузащитник Сергей Милинкович-Савич сменит «Лацио» на «Аль-Хиляль». Комментарий по поводу будущего футболиста дал президент римского клуба Клаудио Лотито.

«Если кто-то хочет поехать в Саудовскую Аравию, то единственным стимулом являются деньги. Что я могу сделать, если он [Милинкович-Савич] хочет уехать? У меня с ним хорошие отношения, но решение принимает игрок. Он умолял меня отпустить его в телефонном разговоре», - сказал Лотито, чьи слова на своём сайте приводит журналист Джанлука ди Марцио.

Сергей Милинкович-Савич выступал за «Лацио» на протяжении восьми сезонов.