​Президент «Наполи» рассказал о планах клуба по Осимхену

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен находится на радарах многих европейских грандов. Комментарий насчёт будущего нигерийца дал президент неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентис.

«Мы обязательно увидим Виктора Осимхена в футболке «Наполи» в следующем сезоне. Это точно. Затем, если поступит более чем ошеломляющее предложение, мы будем двигаться дальше. Мы найдём ещё один топ-талант», - сказал де Лаурентис, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

За три сезона в «Наполи» Виктор Осимхен провёл 101 матч. На счету 24-летнего нигерийца 59 голов и 14 голевых передач.