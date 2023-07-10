​«Аль-Хиляль» договорился о трансфере Милинковича-Савича

Полузащитник Сергей Милинкович-Савич стал ближе к переходу из «Лацио» в «Аль-Хиляль». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, саудовский клуб на словах уже договорился с римлянами о трансфере 28-летнего серба за 40 миллионов евро. В скором времени «Аль-Хиляль» направит официальное предложение, после чего можно будет оформлять документы.

Теперь «Аль-Хилялю» важно получить зелёный свет от футболиста. При этом Милинкович-Савич открыт к обсуждению условий контракта.

Сергей Милинкович-Савич провёл в «Лацио» восемь сезонов. В 341 матче за клуб серб забил 69 голов и отдал 59 голевых передач на партнёров.