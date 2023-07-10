Каррера предположил, почему Миранчук не смог закрепиться в «Аталанте»

Бывший тренер «Ювентуса» Массимо Каррера ответил на вопрос, способен ли полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук играть в итальянском топ-клубе.

«Миранчук — отличный футболист, он доказал это своей игрой! Возможно, ему не хватило немного спортивной злости, чтобы закрепиться в основном составе «Аталанты». Но у него еще все впереди», — заявил Каррера «РБ Спорту».

Напомним, прошлый сезон 27-летний хавбек провел в аренде в «Торино». В 29 матчах чемпионата Италии – 2022/23 Миранчук забил четыре гола и записал на свой счет шесть результативных передач. Трудовое соглашение футболиста с «Аталантой» рассчитано до следующего лета.