Моуринью ответил на вопрос о будущем Дибалы

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью ответил на вопрос о будущем нападающего Пауло Дибалы.

«Я ничего не знаю о его контракте. Очевидно, что я разговариваю с Пауло так же, как со всеми остальными футболистами команды», - слова Моуринью приводит портал Goal со ссылкой на LaRoma24.

Ранее сам Дибала сказал, что он полностью сосредоточен на предсезонной подготовке с «Ромой». По словам 29-летнего аргентинца, он счастлив в римском клубе.

Всего за «Рому» Пауло Дибала провёл 38 официальных матчей. В них форвард записал на свой счёт 18 голов и 8 голевых передач на партнёров.