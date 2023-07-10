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Моуринью ответил на вопрос о будущем Дибалы

10 Июля 2023 • 14:57 Комментировать

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью ответил на вопрос о будущем нападающего Пауло Дибалы.

«Я ничего не знаю о его контракте. Очевидно, что я разговариваю с Пауло так же, как со всеми остальными футболистами команды», - слова Моуринью приводит портал Goal со ссылкой на LaRoma24.

Ранее сам Дибала сказал, что он полностью сосредоточен на предсезонной подготовке с «Ромой». По словам 29-летнего аргентинца, он счастлив в римском клубе.

Всего за «Рому» Пауло Дибала провёл 38 официальных матчей. В них форвард записал на свой счёт 18 голов и 8 голевых передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Пауло Дибала
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