Каррера мог возглавить «Ювентус»

Бывший рулевой московского «Спартака» Массимо Каррера признался, что мог стать главным тренером «Ювентуса».

«Осенью прошлого года я действительно был одним из кандидатов на пост главного тренера «Ювентуса», но потом они сделали другой выбор», — приводит слова Карреры портал «РБ Спорт».

Специалист добавил, что был бы очень рад вернуться в туринский клуб.

Напомним, с 2009 по 2014 год 59-летний Каррера входил в тренерский штаб Антонио Конте в «Ювентусе».

Отметим, что Каррера так же работал в сборной Италии, греческом АЕКе и итальянском «Бари». Без работы тренер находится уже с 2021 года.