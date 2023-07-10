Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может переехать не в туринский «Ювентус», а в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии.

По информации издания Repubblica, сербский полузащитник согласился на трансфер в «Аль-Хилаль». Контракт лидера «орлов» в новом клубе составит более 20 миллионов евро за один сезон. Сообщается, что аравийскому клубу осталось лишь договориться с руководством «Лацио», а сумма возможной сделки может составить 40 миллионов евро. Именно столько собирается предложить «Аль-Хиляль».

Напомним, что Сергей Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с 2015 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летней цели многих топ-клубов в 50 миллионов евро.