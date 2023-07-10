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Чемпионат Италии. Серия А

Спортивный директор «Аталанты» высказался о возобновлении переговоров с «Торино» по Миранчуку

10 Июля 2023 • 12:30 Комментировать

Тони Д’Амико, спортивный директор «Аталанты», высказался о возможном возобновлении переговоров с «Торино» по продаже Алексея Миранчука.

«Это неправда. Мы не контактируем», — кратко ответил функционер бергамассков на вопрос издания Sport24. Напомним, что российский полузащитник провёл в составе «быков» прошедший сезон итальянской Серии А. На его счету 31 матч, в которых Алексей забил четыре гола при шести результативных передачах.

Ранее сегодня, 10 июля, появилась информация о возобновлении переговоров по 27-летнему полузащитнику, стоимость которого портал Transfermarkt оценивает в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Алексей Миранчук Тони д'Амико
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