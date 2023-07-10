Спортивный директор «Аталанты» высказался о возобновлении переговоров с «Торино» по Миранчуку

Тони Д’Амико, спортивный директор «Аталанты», высказался о возможном возобновлении переговоров с «Торино» по продаже Алексея Миранчука.

«Это неправда. Мы не контактируем», — кратко ответил функционер бергамассков на вопрос издания Sport24. Напомним, что российский полузащитник провёл в составе «быков» прошедший сезон итальянской Серии А. На его счету 31 матч, в которых Алексей забил четыре гола при шести результативных передачах.

Ранее сегодня, 10 июля, появилась информация о возобновлении переговоров по 27-летнему полузащитнику, стоимость которого портал Transfermarkt оценивает в 12 миллионов евро.