Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» возобновил переговоры по выкупу Миранчука

10 Июля 2023 • 10:41 Комментировать
Торино
...
Кальяри
20.08 19:00

«Торино» возобновил переговоры по выкупу полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, а также игрока «Вест Хэма» Николы Влашича. Об этом сообщает журналист Орацио Аччомандо.

Напомним, минувший сезон Влашич и Миранчук провели в «Торино» на правах аренды.

По информации источника, в возвращении футболистов заинтересован лично главный тренер туринской команды Иван Юрич. Отмечается, что Миранчук и Влашич так же хотят остаться в «Торино».

В прошедшем сезоне 27-летний Миранчук провёл за команду из Турина 31 матч, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.

На счету 25-летнего Влашича пять голов и восемь передач в 37 встречах. Рыночная стоимость хорвата сейчас составляет 17 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Вест Хэм Алексей Миранчук Никола Влашич трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОРИНО КАЛЬЯРИ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Июля
11:48 · Германия. Бундеслига
«Наполи» нашёл замену Джэ в чемпионате Германии
11:39 · Россия. Премьер-лига
Агент нападающего ЦСКА Гайча: «Сейчас мы полностью зависим от «Вероны»
11:07 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Челси» Пулишич на этой неделе пройдёт медобследование для перехода в «Милан»
10:41 · Италия. Серия А
«Торино» возобновил переговоры по выкупу Миранчука
09:40 · Англия. Премьер-лига
Льориса предложили двум европейским топ-клубам
09:32 · Германия. Бундеслига
«Бавария» озвучила позицию по Забитцеру
04:10 · Италия. Серия Б
Флаки: «Пирло и Легротталье могут принести успех «Сампдории»
04:00 · Италия. Серия А
«Слишком много молится» - «Сан-Паулу» отказался от игрока «Лацио» по курьёзной причине
03:11 · Италия. Серия А
Леау улетел отдыхать в Мексику и изобразил там сербское приветствие
03:09 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» договорился с датским форвардом слухи
02:46 · Италия. Серия А
Три клуба ведут борьбу за Морату, будущее игрока может определиться на этой неделе
02:17 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Трансфер Онана в «Манчестер Юнайтед» должен быть закрыт в среду или четверг»
02:07 · Италия. Серия А
Будущее Погба решится в ближайшие часы: игрок раздумывает над невероятным предложением
01:46 · Италия. Серия А
Погба может заработать 300 млн евро в Саудовской Аравии 1 слухи
01:37 · Италия. Серия А
Дибала прокомментировал слухи об уходе из «Ромы»
Все новости
Рекомендуем