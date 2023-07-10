«Торино» возобновил переговоры по выкупу Миранчука

«Торино» возобновил переговоры по выкупу полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, а также игрока «Вест Хэма» Николы Влашича. Об этом сообщает журналист Орацио Аччомандо.

Напомним, минувший сезон Влашич и Миранчук провели в «Торино» на правах аренды.

По информации источника, в возвращении футболистов заинтересован лично главный тренер туринской команды Иван Юрич. Отмечается, что Миранчук и Влашич так же хотят остаться в «Торино».

В прошедшем сезоне 27-летний Миранчук провёл за команду из Турина 31 матч, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.

На счету 25-летнего Влашича пять голов и восемь передач в 37 встречах. Рыночная стоимость хорвата сейчас составляет 17 миллионов евро.