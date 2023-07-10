«Слишком много молится» - «Сан-Паулу» отказался от игрока «Лацио» по курьёзной причине

Не секрет, что бразильцы - очень религиозная нация, однако порой это создает им неожиданные проблемы. В прошлом году римский «Лацио» сдал в аренду бразильскому «Сан-Паулу» бразильца же - Андре Андерсона, натурализованного итальянца.

Однако дела того в «Сан-Паулу» не заладились - он провел за клуб всего лишь двенадцать матчей. А сейчас и вовсе вернул его в «Лацио», причем с невероятной «характеристикой».

- Слишком много молится. Проводил слишком много времени в Baixada Santista, участвовал в молитвенных марафонах, длившихся до утра. Он не высыпался, - цитирует пресс-службу «Сан-Паулу» бразильское издание UOL.